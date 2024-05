Dawna siedziba Gestapo w dolnośląskim mieście. Choć straszy, budzi zachwyt filmowców. To tu kręcono zdjęcia do hitu Netflix Klaudia Korfanty

"Dzielnica Cudów" w Legnicy. To tu mieści się kamienica z mroczną i przedziwną historią. Niegdyś była tu siedziba Gestapo. Potem utworzono robotniczy hotel. W 2022 roku nakręcono tu sceny do belgijskiej produkcji dla Netflix, od reżysera "Peaky Blinders" Tima Mielantsa, który realizował tu zdjęcia do wojennego filmu "Wil". To miejsce jest na sprzedaż!