Kamil Bortniczuk: Dzisiejszy Śląsk to nie są już frajerzy! (WIDEO)

Kamil Bortniczuk: Śląsk Wrocław to nie są frajerzy!

Choć poseł Kamil Bortniczuk urodził się i mieszka na Opolszczyźnie, to od najmłodszych lat kibicuje piłkarskiemu Śląskowi Wrocław. Pierwszy raz na stadionie przy ul. Oporowskiej pojawił się pod koniec lat 80'.

– Cała rodzina ze strony mamy jest z Wrocławia. Wujek zabrał mnie na pierwszy mecz Śląska i tak mi już zostało. Zresztą moje związki z Wrocławiem są znacznie szersze, długo tu także mieszkałem – wyjaśnia polityk z Głuchołazów.

Jako minister sportu (lata 2021-2023) przyznał Śląskowi dotację na budowę akademii, tzw. Wrocławskiego Centrum Sportu. Podobne dotacje dostało bardzo wiele innych klubów. W rozmowie z nami Bortniczuk opowiada, co dzieje się z tym projektem, w jakim miejscu go zostawił, odchodząc z ministerstwa oraz co myśli o obecnych wynikach WKS-u i finansowaniu go ze środków publicznych.