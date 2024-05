Kobieta zaginęła pod Wrocławiem. Zagrożone zdrowie i życie!

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oławie prowadzą poszukiwania zaginionej 35-letniej Jolanty Krzemińskiej z Jelcza-Laskowic. - Zagrożone jest jej zdrowie i życie - informują mundurowi.

Kobieta ostatni raz widziana była przez rodzinę wczoraj - to jest w środę 15 maja, około godz. 21:00. Do chwili obecnej nie powróciła do domu.

Oto rysopis zaginionej:

wzrost około 165 cm,

szczupłej budowy ciała,

włosy koloru jasnego, długość do ramion.

