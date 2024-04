Odcinkowy pomiar prędkości na A4 pod Wrocławiem niechlubnym rekordzistą 2023. Złapał najwięcej kierowców w całym kraju! Jak jest w tym roku?

Podwrocławski odcinek na A4 niechlubnym rekordzistą

Na terenie całego kraju fotoradary odcinkowego pomiaru prędkości działają w 72 miejscach. W zeszłym roku wykryły ponad 320 tys. przypadków przekroczenia prędkości, z czego prawie połowa zarejestrowana została na autostradzie A4 pod Wrocławiem.

Mierzony jest tam odcinek od węzła Kostomłoty do węzła Kąty Wrocławskie. Fotoradary kontrolują, czy kierowcy stosują się do ograniczenia prędkości na tym fragmencie autostrady, który wynosi 110 km/h. Do końca zeszłego roku wykryły 152 475 przypadków przekroczenia prędkości. Daje to średnio niemal 900 przypadków dziennie.

Według serwisu Rankomat.pl, podwrocławski odcinkowy pomiar prędkości jest rekordzistą w skali kraju. Dwa kolejne rekordowe odcinkowe pomiary prędkości znajdują się na drodze ekspresowej S7: