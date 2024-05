Gitarowy Rekord Świata we Wrocławiu. Tłumy gitarzystów, a na scenie Małgorzata Ostrowska i brat Micka Jaggera

Jak mówią uczestnicy imprezy "musi się udać", bo po to tu przyjechali. Centrum miasta przeżywa obecnie oblężenie. Bicie rekordu przyciągnęło tłumy pasjonatów z całej Polski. Niektórzy przyjechali, aż z Mazur czy Trójmiasta.

– W gitarowym rekordzie zawsze najważniejsze było wspólne granie. Tysiące osób, które pojawiają się na Rynku lub dołączają online łączy jedno – miłość do muzyki. To niesamowita i niepowtarzalna energia, którą co roku wysyłamy w świat, z serca wrocławskiego Rynku. Warto być z nami 1 maja, by tego doświadczyć – mówi Leszek Cichoński, pomysłodawca wydarzenia.