Policjanci z Dolnego Śląska skazani! Próbowali handlować narkotykami, brali łapówki, byli "wtyką" grupy przestępczej

- Ustalono także, że będąc funkcjonariuszem policji, w trakcie jednej z podejmowanych interwencji, zaniechał zabezpieczenia dowodów, a następnie poświadczył nieprawdę w notatce służbowej i doprowadził do zaniechania prowadzenia postępowania karnego w sprawie pobicia. W kolejnej sytuacji miał on również nakłaniać świadka do złożenia fałszywego zawiadomienia o przestępstwie i zeznań obciążających inną osobę - czytamy w oświadczeniu prokuratury.