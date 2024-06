Znęcanie i molestowanie w prywatnym przedszkolu pod Legnicą. Sprawą zajęła się prokuratura

Jak informuje Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy, w sprawie przesłuchano (w charakterze świadków) rodziców małoletnich, zabezpieczono nagrania wypowiedzi dzieci oraz zachowań nauczycieli sporządzone przez rodziców. Wystąpiono również do sądu z wnioskiem o przesłuchanie małoletnich pokrzywdzonych w obecności psychologa i wystąpiono do Kuratorium Oświaty Delegatura w Legnicy o przeprowadzenie kontroli w placówce.

Do znęcania i molestowania dzieci miało dochodzić od stycznia do maja 2024 roku w oddziale przedszkolnym w jednej z niepublicznych szkół w powiecie legnickim.

- Zaplanowane są liczne inne czynności procesowe zmierzające do ustalenia, czy rzeczywiście doszło do skrzywdzenia dzieci, ilu maluchów to dotyczy oraz kto personalnie ponosi za to odpowiedzialność - przekazuje Liliana Łukasiewicz.

Postępowanie prowadzone jest w sprawie, nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów. Sprawa dotyczy kilkorga opiekunów placówki.

Za znęcanie się nad małoletnim grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Z kolei za seksualne wykorzystywanie małoletniego winny może trafić do więzienia nawet na 15 lat, a co najmniej na 2 lata.