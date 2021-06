Budynek dawnego WSK Hydral zamieni się w hotel [WIZUALIZACJE]

Zakładowy Dom Kultury należał do PZL – Hydral S.A. Potem firma była znana jako PZL - Fasil, w roku 1954 przyjęła nazwę: “Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego”. Kiedyś były tam zakłady usługowe, znajdowała się tam też sala wynajmowana np. na wesela. Ale okres świetności ten budynek ma już daleko za sobą. Gmach dawnego WSK Hydral od lat niszczeje i straszy wyglądem. Obiekt kilkukrotnie zmieniał właścicieli, którzy mieli coraz to nowsze koncepcje na jego zagospodarowanie. Należał m.in. do firmy Elea Polska Sp. z o.o. z Piaseczna, która chciała tam stworzyć sklep Simply. W 2011 ogłoszono, że powstanie tam supermarket, a na niższych poziomach - parking. W 2017 roku właścicielem budynku stała się wrocławska firma Spectrum Development Sp. z o.o., która chce tam stworzyć hotel, która już w marcu 2018 roku złożyła wniosek o pozwolenie na budowę. W kwietniu 2019 od decyzji o pozwoleniu na budowę odwołał się LIDL - sklep sąsiaduje z budynkiem WSK Hydral i przez to mógł być stroną w postępowaniu. Wojewoda decyzję o pozwoleniu na budowę podtrzymał, ale nastąpiło to dopiero w kwietniu 2020 roku, roku pandemii.