Berberysy na rynku Psiego Pola wycięte w pień. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu zasadził w ich miejsce róże za 13 tys. zł

W miejsce wyciętych krzewów posadzono róże i ligustr - po 450 sztuk.

- Zasadziliśmy tam różę holenderską The Fairy o jasnoróżowych kwiatach. Spodziewamy się kwiatów już w obecnym sezonie. Ligustr to roślina żywopłotowa. Na efekt zwartej grupy krzewów w postaci kostki będziemy musieli poczekać 2-3 lata. Co ważne, dobór gatunkowy musiał być uzgodniony z konserwatorem zabytków, bo obszar rynku Psiego Pola podlega ochronie. Posadzony obecnie materiał roślinny kosztował około 13 tys. złotych – dodaje Marek Szempliński.