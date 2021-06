Zmiany w cenach biletów MPK od 1 lipca. Chociaż nie na długo Konrad Bałajewicz

Fot. Tomasz Hołod / Polska Press

Od 1 lipca ceny biletów jednorazowych i czasowych MPK wracają do poziomów z 2020 roku. Jednak nie na długo i zmiany będą trwały tylko przez okres wakacji. Oznacza to, że od 1 września za jednorazowy bilet znowu zapłacimy 4,60 zł. Wynika to z przegłosowania powrotu cen przez klub radnych Jacka Sutryka w połowie czerwca. Jak więc prezentuje się wakacyjny koszt biletów?