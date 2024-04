Zdziwiony Jacek Sutryk hitem internetu! Zobacz memy o wyborach we Wrocławiu Redakcja

Zobacz memy po wyborach samorządowych 2024 we Wrocławiu. Internauci przywołują zdjęcie z wieczoru wyborczego Jacka Sutryka. Wroclawposting / Wykop / internet / własne

Jacek Sutryk wygrał I turę wyborów prezydenckich we Wrocławiu. Dane 100 proc. wrocławskich komisji wskazały, że jego przewaga nad Izabelą Bodnar wyniosła około 4,5 punktów procentowych. Czy to dużo, czy mało? Nie nam oceniać, ale duża część internautów widzi w tym porażkę aktualnego prezydenta Wrocławia. Wyraża to m.in. w internetowych memach. Furorę w sieci robi zdjęcie pierwszej reakcji Sutryka na wyniki przedstawione w niedzielny wieczór. Zobacz najlepsze memy po wyborach we Wrocławiu!