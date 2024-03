Zbliżają się remonty torowisk na głównych ulicach Wrocławia. Na liście m.in. Szczytnicka, Powstańców Śląskich i Kazimierza Wielkiego

Remont torowiska przy moście Grunwaldzkim. Cztery linie tramwajowe pojadą inaczej

Jako pierwsze do naprawy idzie torowisko przy moście Grunwaldzkim. Remont międzytorza odbędzie się w nocy, z 22 na 23 marca (piątek/sobota). Od godz. 22 do ostatnich zjazdów tramwaje linii 4 w kierunku Oporowa, linii 12 w stronę Kozanowa, linii 13 jadące na Nowy Dwór i linii 16 kursujące na Kozanów będą jeździć objazdem: od peronu I na rondzie Reagana przez ul. Szczytnicką, Wyszyńskiego, most Pokoju do pl. Powstańców Warszawy. Miejski przewoźnik nie informuje o jakichkolwiek utrudnieniach dla kierowców.

