Zamek we wrocławskiej Leśnicy idzie do remontu. Tarasy znów będą otwarte. Co jeszcze się zmieni?

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi ok. 5,3 mln złotych. Zarząd Inwestycji Miejskich wkrótce ogłosi przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac.

- Decyzja o sfinansowaniu remontu tarasów i wymiany kanalizacji deszczowej w zamku to świetna wiadomość. Załoga zamku jest wdzięczna wszystkim osobom, które przyłożyły do tego rękę. Zaplanowane prace zatrzymają degradację obiektu spowodowaną zalewaniem piwnic, a przede wszystkim przywrócą do użytku przestrzeń tarasów, która będzie miejscem różnorodnych wydarzeń i aktywności artystycznych, kulturalnych, animacyjnych i społecznych - mówi Paweł Kamiński, dyrektor OPT Zamek.