Wrocławska lista hańby, czyli budynki w mieście, które pilnie potrzebują remontu. Niektóre to zapomniane perełki

Wrocławskie kamienice pójdą do remontu?

Wrocławskie Mieszkania szacunkowy koszt projektu oceniły na ponad 11 mln zł, z czego dofinansowanie z programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027” może wynieść około 6 mln zł.

Zobacz, jakie budynki we Wrocławiu potrzebują remontu:

[przycisk_galeira]

Jednak zewnętrzne remonty to nie wszystko, ZZK ma zająć się z modernizacją energetyczną siedmiu zabytkowych kamienic zlokalizowanych w centralnej części Wrocławia przy ulicach:

Dworcowej 12,

Kurkowej 61-63,

Kurkowej 65,

Legnickiej 27,

Małachowskiego 16,

Otwartej 13,

Śrutowej 12.

Szacunkowy koszt projektu to niemal 10 mln złotych. Prace mają ruszyć 3 lutego 2025 roku i potrwają do końca października 2025. Budynków, które pilnie potrzebują remontu we Wrocławiu jest więcej. Część z nich jest w rękach miasta, inne należą do prywatnych inwestorów.