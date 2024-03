Wrocławski aquapark na Borowskiej będzie mieć nowe zjeżdżalnie. Jak będą wyglądać i kiedy je zamontują?

To nie pierwsza tego typu inwestycja w ostatnim czasie

Pierwszy zakup już jest. Kiedy zjedziemy na zjeżdżalni Infinity?

W rozmowie z nami, rzecznik prasowy aquaparku Adrianna Pawlicka nie potwierdziła jednak tej informacji. Nie powiedziała też, która zjeżdżalnia zastąpi którą. Ślizgawka Infinity została kupiona za 2 miliony i 91 tysięcy złotych od spółki Pol-Glass, która zajmie się również jej montażem. Zostanie zainstalowana i oddana do użytku do 28 czerwca 2024 r.

Zakupiona już, kręta zjeżdżalnia o owalnym kształcie nazywa się Infinity, będzie miała 136 metrów długości . Jej wymiary to 2,1 m szerokości i 1,4 m wysokości, na zakrętach będzie poszerzona o 40 centymetrów. Z dostępnych w przetargu dokumentów można wywnioskować, że zostanie zamontowana prawdopodobnie w miejscu zjeżdżalni turbo.

Aquapark chce wymienić jeszcze dwie zjeżdżalnie. Na jednej będzie można się ścigać!

Do 28 czerwca 2024 r. zamontowana zostanie również kolejna ze ślizgawek - CazyCone, zakończona rożkiem. Podobny jest w niedawno otwartej różowo-zielonej zjeżdżalni Watermelon. Różnica polegać ma na tym, że będzie on zamknięty. Ma być to zjeżdżalnia, po której zjedziemy pontonami. Z dokumentów przetargowych wynika, że zastąpi ona niebieską zjeżdżalnię Black Hole. Długość całkowita ma mieć nie mniej niż 82,6 m, a średnica 1,2 m.