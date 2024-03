Z Wrocławia nad Bałtyk i do Niemiec. Kończą budować ważną ekspresówkę! Tak wygląda z drona

Choć na początku marca perspektywa wakacji wydaje się jeszcze odległa, drogowcy uwijają się, by zdążyć na czas z oddaniem ważnego fragmentu ekspresówki. Mowa o ostatnim (patrząc od południa) fragmencie drogi ekspresowej S3, który powinien nas z Dolnego Śląska zaprowadzić aż na Wyspę Wolin i do Świnoujścia. Po drodze przechodząc tuż przy Międzyzdrojach, czyli niezwykle popularnym celu wakacyjnych wyjazdów Dolnoślązaków. Wszystko wskazuje na to, że tym ostatnim, 33 kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S3 pojedziemy już w najbliższe wakacje. Termin zakończenia prac do II kwartał tego roku.

DWA KLUCZOWE - BUDOWANE ODCINKI S3 NA POMORZU:

GDDKiA

Pierwotnie w kontrakcie zapisano datę ukończenie prac - 28 maja. Jednak wszystko wskazuje na to, że akurat tego terminu nie uda się dotrzymać. Wykonawcy przerwali prace na odcinku Dargobądz - Troszyn, bo domagają się waloryzacji kontraktu i zapewnienia dodatkowego finansowania. Chodzi o nieco ponad 100 mln złotych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi zażegnać te problemy, by udało się oddać do ruchu ten odcinek przez wakacjami.