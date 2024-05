Wystawa psów pasterskich Na Niskich Łąkach we Wrocławiu. Te zwierzaki to prawdziwe championy! Ich miny mówią same za siebie

Majówkowy weekend z pokazami psów kończy się w niedzielę (5 maja) 36. Klubową Wystawą Psów Pasterskich, która odbywa się Na Niskich Łąkach 7 we Wrocławiu. Na wydarzenie zjechały tłumy miłośników zwierząt. Na szczęście, wysoka temperatura nie doskwiera czworonogom. Zwierzęta mają zapewniony dostęp do wody, przekąsek i cienia.

Znajdziecie tu jedne z najpiękniejszych i najmądrzejszych czworonogów z rodowodem. Karolina Kwiatek/Polska Press

