To była szalona 3-majówka we Wrocławiu! Zobacz zdjęcia z ostatniego dnia festiwalu przy Hali Stulecia

Wrocławska 3-majówka to największy plenerowy festiwal w mieście organizowany od lat na terenie przy Hali Stulecia. Co roku przyjeżdża na niego coraz więcej fanów dobrej muzyki z całej Polski, bo impreza wpisała się już na stałe w kalendarz muzycznych wydarzeń. To już także nie tylko dobra muzyka, ale też moc innych atrakcji, takich jak silent disco czy plenerowe kino nocne.

Zobacz, jak wyglądało bicie Gitarowego Rekordu Świata na wrocławskim rynku: