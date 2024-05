Hubi Cup 2024: Najmłodsi tenisiści powalczą we Wrocławiu w turnieju Huberta Hurkacza

Śląsk Wrocław ma zapewnione co najmniej wicemistrzostwo Polski. W ostatniej kolejce sezonu PKO BP Ekstraklasy WKS zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa i wciąż ma szansę na tytuł. Kibice we…

Będzie można również być świadkiem wyjątkowego happeningu. Na zaproszenie Huberta Hurkacza do Wrocławia przyjedzie słynny malarz Tomasz Sętowski, zaliczany do twórców nurtu zwanego „realizmem magicznym”. Artysta zaprosi do kreowanego przez siebie świata fantazji i wspólnie z uczestnikami turnieju namaluje obraz.

Tak jak w ubiegłym roku, w ramach społecznej akcji #PijKranówkę wrocławskie MPWiK zapewni dla uczestników i gości turnieju beczkowóz z wodą z kranu, którą będzie można napełniać butelki wielokrotnego użytku.

Firma Waterdrop, której ambasadorem jest Hubert Hurkacz, dla uczestników turnieju ufundowała metalowe butelki, takie z jakich w czasie zawodowych turniejów korzysta Hubert Hurkacz i inni tenisiści, m.in. Novak Djoković.

Hubi Cup 2024 odbędzie się od 25 do 28 maja na wrocławskich kortach Spartan przy ulicy Pułtuskiej. Polski Związek Tenisowy przyznał mu rangę Super Serii, najwyżej punktowanego turnieju w kategorii wiekowej Skrzatów, czyli zawodników i zawodniczek do lat 12.