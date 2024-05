Festiwale, potańcówki dużo sportu i kulinarnej uczty! Tak zapowiada się weekend 24-26 maja we Wrocławiu Michał Perzanowski

Nie warto tracić czasu w domu! Zobacz, gdzie wyjść we Wrocławiu w ten weekend. Propozycje ciekawych wydarzeń prezentujemy w naszej galerii >>>>> Archiwum Polska Press Zobacz galerię (19 zdjęć)

Weekend 24-26 maja zapowiada się bardzo ciepło i głównie słonecznie. Będzie to doskonała okazja, aby ruszyć się z domu i skorzystać z atrakcji porozsiewanych po całym mieście. Wrażeń nie zabraknie przy Hali Stulecia, na placu Wolności, w Rynku czy na nadodrzańskich bulwarach. Niezależnie od tego, co was interesuje, możecie się świetnie bawić. W nadchodzące dni wolne zorganizowano liczne festiwale, koncerty lub też sportowe wydarzenia. Coś dla ciała i coś dla umysłu.