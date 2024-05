Łukasz Kolenda przed półfinałem z Treflem: Jeden krok wystarczy, żeby zrobić kilka kolejnych

KOSZYKÓWKA. W sobotę (godz. 15) Śląsk Wrocław zmierzy się w Hali Stulecia z Treflem Sopot w trzecim półfinale Orlen Basket Ligi. Dwa poprzednie mecze wygrał zespół z Trójmiasta, w przypadku kolejnej wygranej zapewni sobie awans do finału. Jeśli WKS przegra, zagra o brązowy medal z PGE Spójnią Stargard.

Za nami dwa półfinały, w których Trefl wyraźnie wygrał. Czy to rywale zagrali tak dobrze, czy w Śląsku tkwią jeszcze spore rezerwy?

Łukasz Kolenda: W porównaniu do nich wyglądaliśmy bardzo źle. Nie ma co ukrywać, Trefl nie jest drużyną z przypadku. Uważam jednak, że my także. W ćwierćfinałowej serii ze Stalą (3-2 dla Śląska) pokazaliśmy, że możemy wygrać z każdym w lidze. Zwycięstwo czasem jest kwestią małych drobiazgów. Trefl to na tyle dobry zespół, że w dwóch pierwszych półfinałach wykorzystywał każdy nasz błąd. Sopocianie z każdą dobrą akcją się napędzają i właśnie dlatego wyglądało to jak mecze do jednego kosza. Wiemy, co musimy zmienić, aby sobotnie spotkanie wyglądało inaczej.

Sobotni mecz w Hali Stulecia obejrzy zapewne ok. 5 tysięcy kibiców. Czy to może napędzić was do tego, aby pokazać się ze znacznie lepszej strony niż w Ergo Arenie?

Podejrzewam, że nie ma sportowców, którzy nie lubią grać przy dużej publiczności. To nakręca oba zespoły, ale pamiętajmy, że będziemy grać u siebie. Wierzę, że dostaniemy od kibiców pozytywny impuls i to pozwoli nam wygrać ten mecz.

Dwa lata temu Śląsk przegrywał w play-offach z Zastalem 0-2, ale ostatecznie wygrał tę serię 3-2. W takich okolicznościach pierwsze zwycięstwo daje wiarę w to, że można odwrócić losy rywalizacji?

Jeśli wygramy w Hali Stulecia, będzie to ważne pod kątem mentalnym. Jako drużyna uwierzmy w to, że jesteśmy w stanie pokonać Trefl. Z doświadczenia wiem, że jeden krok wystarczy do tego, żeby zrobić kilka kolejnych.

