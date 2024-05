Festiwal Smaków Świata na placu Wolności we Wrocławiu. Mnóstwo azjatyckich pyszności! Impreza potrwa cały weekend >>

W piątek (24 maja) rozpoczął się smaczny weekend na placu Wolności we Wrocławiu, który potrwa aż do niedzielnego wieczora (26 maja). Festiwal azjatyckich pyszności i dań z całego świata to świetna okazja, by spróbować orientalnych potraw, niezwykłych słodyczy oraz kraftowych napojów. Ruszył Festiwal Smaków Świata, Festiwal Azjatycki oraz Sakura - Festiwal Japoński, Zobacz, co tam zjesz!