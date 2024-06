Poważne zatrucia psów w podwrocławskiej wsi trwają od roku. Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce

Mieszkańcy Bogdaszowic w Kątach Wrocławskich zgłosili do sołtyski próbę otrucia psa, tak zalecił im znajomy policjant, by ostrzec sąsiadów i zachować czujność. Okazało się, że to nie był odosobniony przypadek.

- Myśleliśmy że próba otrucia naszego psa ma na celu uśpienie jego czujności, by złodzieje mogli obrabować nasz dom, jednak po rozmowach z innymi mieszkańcami i po liczbie otrutych psów myślimy, że było to celowe działanie wymierzone w naszego psa – mówi mieszkanka Bogdaszowic.