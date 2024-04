Wybory 2024 we Wrocławiu. Jacek Sutryk bezkonkurencyjny w więzieniach. Kandydat PiS wygrywa w domach opieki.

W wyborach samorządowych we Wrocławiu głosowaliśmy w 330 komisjach wyborczych. 29 z nich zostało zorganizowanych w specyficznych miejscach. Trzy powołano w więzieniach, 17 w szpitalach oraz 9 w zakładach opieki zdrowotnej. Wyniki są bardzo różne, tak jak frekwencja w jednych obwodach wyniosła 100 proc., a w innych zaledwie 6 proc.

Gdyby głosowali tylko więźniowie Jacek Sutryk wygrałby w pierwszej turze

We Wrocławiu komisję wyborcze zostały zorganizowane w zakładzie karnym na Kleczkowskiej, w areszcie śledczym i oddziale zewnętrznym aresztu przy ulicy Fiołkowej. Uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych we Wrocławiu było łącznie 230 osób. Zagłosowało 56 proc. z nich.

Jacek Sutryk zdobył 63 głosy, co przełożyło się na 52 proc. Druga była Izabela Bodnar z 34 głosami, czyli 28 proc. Konkurencja daleko w tyle – Robert Grzechnik i Grzegorz Prigan zdobyli po osiem głosów, czyli 7 proc. Kandydat PiS na prezydenta Wrocławia – Łukasz Kasztelowicz - we wrocławskich więzieniach przekonał do siebie siedmiu wyborców i z wynikiem 6 proc. zajął czwarte miejsce. Stawkę zamyka Jerzy Michalak z Bezpartyjnych Samorządowców z dwoma głosami – 2 proc.