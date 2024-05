Wrocławski szpital zaprasza przyszłe mamy na Dzień Otwarty. Oddział ginekologiczno-położniczy przechodzi remont

Porodówka w szpitalu przy ul. Kamieńskiego jest jedną z najchętniej wybieranych przez wrocławianki. Oddział ginekologiczno-położniczy przechodzi remont, bo trzeba go było dostosować do wymogów KOC. To program opieki koordynowanej (kompleksowej) nad matką w okresie ciąży, porodu i połogu. Teraz przyszłe mamy i ojcowie mogą zobaczyć jak prezentują się zmodernizowane wnętrza.