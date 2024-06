Koszmar mieszkańców bloku we Wrocławiu. Po pożarze od tygodni są odcięci od prądu i wody

- Od pożaru czekaliśmy na osobę, która wykona ekspertyzę. Pojawiła się dopiero po kilku dniach. Mieszkańcy, widząc, że wszystko idzie bardzo powoli, zaczęli odzywać się do zarządcy budynku, żądając informacji o odszkodowaniu oraz terminie przywrócenia budynku do funkcjonowania. Przywrócenie prądu i wody to rzecz priorytetowa. Mieszkańców zbywano mailami, że wszystko jest w trakcie. Potem otrzymaliśmy wiadomość, że garaż jest sprzątany. Ale dlaczego to wszystko tak długo trwa? Wykonawca nie zaczął prac naprawczych, bo garaż nadal jest w tragicznym stanie. Z tego, co wiemy, czeka na posprzątanie garażu i ruch ze strony zarządcy. Ludzie są sfrustrowani. Nie wiedzą, co dalej robić. Nie ma żadnych konkretów – mówi Kazimierz Szpakowski, właściciel jednego z lokali.