Zakończył się remont dwóch oddziałów we wrocławskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Jak wyglądają?

- Po covidzie uświadomiliśmy sobie, że pojawia się coraz więcej chorób, które nie były powszechne. Przede wszystkim dlatego, że spora część obywateli wciąż się nie szczepi, także ci, którzy przybywają do nas z zagranicy. To sprawia, że cała populacja jest zagrożona. To dowodzi, że takie inwestycje są bardzo potrzebne - mówi wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń.