Bieg Firmowy we Wrocławiu 2024. Ponad 12. tysięcy zawodników pojawiło się na starcie. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

Pierwszy Bieg Firmowy odbył się w 2012 roku. Coroczne wydarzenia pozwoliły zgromadzić do tej pory łącznie aż 1 743 095 złotych na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji Everest. Event ma charakter charytatywny i kierowany jest do firm z całej Polski, oraz ich zagranicznych oddziałów. Oprócz szczytnego celu i sportowych emocji, to również dokonała okazja do integracji pracowników i dobrej zabawy.