Przegląd prasy (13.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 13.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 13.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 13.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w dolnośląskim.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 13.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 13.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

Prasówka 13.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Euro 2024 - zobaczcie najlepsze memy o Robercie Lewandowskim i jego żonie. On potajemnie wcina gluten, a ona tańczy z Hiszpanem On potajemnie wcina gluten, ona tańczy z Hiszpanem. Internauci nie mają litości dla najbardziej znanej pary w polskim sporcie. Zanim nadejdzie Euro 2024, a my (prawdopodobne) pogrążymy się w smutku lub oszalejemy ze szczęścia (chyba grając naszą kadrą na konsoli), pożartujmy z Roberta i Anny Lewandowskich. To najlepsze memy o nich! 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [13.06.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Rzeź zwierząt koło Kłodzka i Wałbrzycha. Rolnicy domagają się policzenia wilków. Watahy coraz częściej atakują na Dolnym Śląsku Doniesienia i zdjęcia z Dolnego Śląska są drastyczne. Wilki znowu zaatakowały koło Kłodzka. W Radochowie zabiły 14 wyjątkowych owiec z rodowodem. Kilka dni wcześniej w Jaszkowej Dolnej zagryzły całe stado - 30 sztuk. Są doniesienia o kolejnych zagryzionych koniach, tym razem w Złotym Stoku. Koło Wałbrzycha w Czarnym Borze odnotowano kolejne ataki. Wilki wytrzebiły niemal wszystkie muflony na Dolnym Śląsku. Z populacji liczącej kilkaset sztuk, zostało kilka, może kilkanaście! Gospodarze są wściekli, żądają wraz z Izbą Rolniczą monitorowania populacji wilczych gromad i zmiany przestarzałych przepisów prawa. 📢 Tak wyglądał pogrzeb Janusza Rewińskiego ZDJĘCIA. Oni pożegnali znanego aktora i satyryka W Warszawie odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Sypialnie Wrocławia. Do tych miejscowości wyprowadzają się wrocławianie. Niektóre notują nawet 1000 nowych meldunków rocznie Od kilku już ładnych lat trwa exodus mieszkańców Wrocławia do sąsiednich miejscowości. Ludzie, którzy mieszkali i pracowali we Wrocławiu, przeprowadzają się już nie na peryferia miasta, ale do szeroko pojętej aglomeracji wrocławskiej. Do miejscowości położonych już nie tylko 5 czy 10, ale nawet 20 i 30 km pod Wrocławiem, bo tam znaleźli swoje nowe miejsce na ziemi. Często stworzyli je od podstaw, budując własny dom. Doskonale widać to na liczbach zaprezentowanych w tym roku przez Główny Urząd Statystyczny. 📢 Jeden gadżet - tyle wystarczy, by pokonać kleszcze. Leśnicy podpowiadają skuteczny trik [13.06.2024 r.] Wystarczy jeden tani przedmiot, który znajdziemy niemal w każdym domu, aby skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego podzielili się swoim patentem, który nie wymaga wydawania dużych sum na specjalistyczne środki odstraszające. Tymczasem, borelioza przenoszona przez kleszcze stanowi coraz większe zagrożenie dla Polaków, z rosnącą liczbą zachorowań każdego roku. Zobacz, jaki sposób na kleszcze mają leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego.

📢 Pożar nielegalnego składowiska opon we Wrocławiu. Kłęby dymu widoczne nad centrum handlowym Magnolia Kłęby dymu nad centrum handlowym Magnolia we Wrocławiu. Jak się okazuje, płonie - znajdujące się niedaleko - nielegalne składowisko odpadów. Na miejscu pracuje straż pożarna. 📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka [13.06.2024] Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej.

📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka [13.06.2024] Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [13.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [13.06.2024] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy. 📢 Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły - horoskop [13.06.2024 r.] Zawsze miłe, pomocne, pełne empatii i zrozumienia. Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły, które niestety często bywają niedoceniane. Strzelec, Lew, Wodnik, kto jeszcze? Tego przekonasz się dzięki naszej galerii. Zobaczcie, które znaki zodiaku mają najlepsze charaktery.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa [13.06.2024] Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście. 📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż [13.06.2024] Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [13.06.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie [13.06.2024] Joanna Przetakiewicz, założycielka marki La Mania, dawna partnerka najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, dziś żona Rinke Rooyensa, jest nie tylko znaną bizneswoman, ale także dumą matką Aleksandra, Filipa i Jakuba. Dorośli synowie są owocem jej związku z lat młodości. Milionerka utrzymuje z nimi bliskie kontakty, synowie wspierają mamę w działaniach biznesowych. Zobaczcie piękne zdjęcia Joanny Przetakiewicz-Rooyens oraz Aleksandra, Filipa i Jakuba Przetakiewiczów. Pokazujemy je w naszej galerii.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [13.06.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie! 📢 Oprysk na ćmę bukszpanową - domowy trik Pani Patrycji. Dzięki temu pozbędziesz szkodników [13.06.2024] Ćma bukszpanowa to jeden z najbardziej uciążliwych szkodników, który może zniszczyć piękne krzewy bukszpanowe. Jej larwy żerują na liściach, powodując poważne uszkodzenia, a czasami nawet całkowite zniszczenie rośliny. Pani Patrycja, pasjonatka ogrodnictwa, korzysta ze sprawdzonego sposobu na walkę z tym szkodnikiem – zdradza nam przepis na domowy oprysk z roztworu octu i wody.

📢 Takie będą podwyżki dla emerytów. Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur 2025 [13.06.2024] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek.

📢 Wrocławskie firmy rekrutują. Fachowcy potrzebni od zaraz. Pracodawcy oferują umowę i dobre pieniądze Praca szuka człowieka! Wrocławskie firmy potrzebują pracowników. Poszukiwane są zarówno osoby do biura, jak i pracownicy fizyczni. Pracodawcy oferują umowę o pracę i kuszą dobrymi zarobkami. Jeśli szukasz zatrudnienia, dobrze trafiłeś. Sprawdziliśmy aktualne oferty pracy z Wrocławia z zarobkami min. 5 tys. złotych "na rękę". Kliknij w galerię! 📢 Wypadek trzech samochodów na ulicy Legnickiej we Wrocławiu. Jedna osoba ranna. Są utrudnienia | ZDJĘCIA W środę (12 czerwca) po południu na ulicy Legnickiej we Wrocławiu zderzyły się trzy samochody osobowe. Na miejscu jest straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Jedna osoba została ranna. Kierowcy jadący w stronę centrum miasta, muszą liczyć się z utrudnieniami. Zablokowane zostały dwa pasy ruchu.

📢 Wrocław ponad dekadę temu. Nie tak dawno, a jednak... Unikatowe, reporterskie zdjęcia Wrocławia i jego mieszkańców. Zobaczcie! Wrocław szybko się zmienia. Dekada to nie tak dużo, a jednak w stolicy Dolnego Śląska przez ten czas zaszły spore zmiany. Były remonty i przebudowy dróg, benzyna po 5 złotych, a w Sky Tower otwarto taras widokowy. Zobaczcie zdjęcia reporterów Gazety Wrocławskiej. 📢 To miejsce na Dolnym Śląsku otrzymało tytuł Cud Polski 2024! Znamy wyniki plebiscytu National Geographic Plebiscyt Cuda Polski 2024 jest organizowany przez National Geographic Traveler. W tym roku wyłoniono 16 nowych Cudów Polski spośród 48 zgłoszonych miejsc. Szczegóły poniżej! 📢 W sobotę 10. Nocny Wrocław Półmaraton. Mamy mnóstwo zdjęć z minionych lat. Zobaczcie! Dziesiąty, jubileuszowy Nocny Wrocław Półmaraton już w najbliższą sobotę (15 czerwca) wystartuje ze Stadionu Olimpijskiego. Aż 12 tysięcy uczestników - zawodowców i amatorów z trzydziestu różnych krajów świata, pokona ulicami Wrocławia dystans ponad 21 kilometrów. Powspominajmy! Jak to było, gdy rodził się pomysł nocnego półmaratonu? Choć pierwsza impreza okazała się organizacyjną klapą, bo z powodu złego zabezpieczenia trasy, oficjalna zgoda na start nie została wydana, to i tak kilka tysięcy zawodników, którzy z niecierpliwością czekali wówczas na przedłużający się start, spontanicznie ruszyło na ulice miasta. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a Nocny Wrocław Półmaraton stał się flagową imprezą biegową, na którą pakiety startowe rozchodzą się w mgnieniu oka. Zobaczcie w galerii zdjęcia naszych fotoreporterów z wszystkich dziewięciu poprzednich edycji, ułożonych chronologicznie aż do 2013 roku. Jesteście na zdjęciach?

📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień. 📢 Joanna Przetakiewicz - tak mieszka i żyje polska milionerka. Wyjątkowe luksusy Joanna Przetakiewicz, założycielka i dyrektorka domu mody "La Mania", ceniona w Polsce bizneswoman, ma luksusowy dom w Konstancinie pod Warszawą oraz mieszkanie w Londynie. Jej styl ubierania, a i urządzania wnętrz, są inspiracją dla wielu kobiet. Przetakiewicz umiejętnie łączy dobrej marki klasykę z nowoczesnością. Zwykle przebywa w eleganckich wnętrzach, zdjęciami dzieli się w mediach społecznościowych. Tak mieszka i żyje właścicielka La Manii - zobaczcie w naszej galerii.

📢 Znasz tych mężczyzn? Na Nadodrzu napadli i pobili małżeństwo. Szuka ich wrocławska policja, zobacz zdjęcia Policja z Wrocławia poszukuje sprawców napadu, do którego doszło 2 grudnia 2023 roku. Mężczyźni zaatakowali parę w samochodzie, siłą wyciągnęli ich z auta i pobili. Mimo poszukiwań, funkcjonariusze dotąd nie ustalili, kim są napastnicy. Opublikowali zdjęcia sprawców i proszą o pomoc w poszukiwaniach. 📢 Filmy pornograficzne na profilu Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest zawiadomienie do prokuratury Od kilku dni w mediach społecznościowych Uniwersytetu Wrocławskiego dzieje się coś dziwnego. Na profilu Instytutu Filologii Polskiej na Facebooku publikowane są filmiki o charakterze erotycznym i pornograficznym. Uczelnia przekonuje, że nie ma kontroli nad stroną i zawiadomiła już prokuraturę.

📢 Pogrzeb Mateusza Sitka. Żołnierz został śmiertelnie raniony przez migranta - ZDJĘCIA W środę o godzinie 11 w miejscowości Nowy Lubiel rozpoczął się pogrzeb szer. Mateusza Sitka. Żołnierz 1. Warszawskiej Brygady Pancernej zginął po tym, jak został śmiertelnie ugodzony przez migranta na granicy polsko-białoruskiej. Na uroczystości pojawili się między innymi prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

📢 To są mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie naprawdę to napisali! Dzieci i młodzież sięga do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Bolid F1 przejechał Wrocław wzdłuż i wszerz. A gdzie korki? Internauci szydzą, że to "fikcja artystyczna". Zobaczcie film Pod koniec maja firma Red Bull kręciła we Wrocławiu spot promujący własną markę napojów energetycznych i stolicę Dolnego Śląska. Bolid Formuły 1 zespołu Oracle Red Bull Racing przejechał przez m.in. wrocławski Rynek i Pergolę. Mógł się rozpędzić do dużych prędkości na Alei Wielkiej Wyspy. Internauci dociekliwie zadają jednak pytania: gdzie są korki i progi zwalniające oraz dlaczego miasto wygląda na wymarłe? Obejrzyjcie film poniżej.

📢 Oto najpiękniejsza siatkarka świata. Seksowna Key Alves porzuci karierę sportową dla showbiznesu? Zobaczcie jej odważne zdjęcia Seksowna Key Alves nazywana jest najpiękniejszą siatkarką świata. Jej profil na Instagramie śledzi aż 13,6 mln obserwujących, a poszczególne posty z odważnymi zdjęciami zbierają nawet milion polubień. Key Alves ostatnio postawiła na showbiznes, a karierę sportową zawiesiła z powodu kontuzji. Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia!

📢 Marcin Banot siłą zatrzymany, gdy wspinał się bez zabezpieczenia w Buenos Aires. Zobacz WIDEO Marcin Banot, znany też jako BNT lub po prostu jako "człowiek pająk", został aresztowany, gdy wspinał się bez zabezpieczenia na kolejny wieżowiec - tym razem w stolicy Argentyny Buenos Aires. Służby na linach interweniowały, gdy Polak był na ścianie budynku i nie był niczym do niego przypięty.

📢 Ciągnęła psa na łańcuchu za samochodem. Sąd zmienił karę dla sołtyski z Dolnego Śląska Sąd Okręgowy we Wrocławiu zmienił karę dla sołtyski wsi Wirki na Dolnym Śląsku. Teresa M. została skazana na rok więzienia za znęcanie się nad psem. Jednak teraz orzeczono wobec niej karę dozoru elektronicznego. O Teresie M. głośno stało się w 2021 roku, gdy na jaw wyszło, że znęcała się nad swoim psem, ciągnąc go za samochodem. 📢 Memy przed EURO 2024. Szpital w reprezentacji. „A może trzeba powołać Olisadebe?” Euro 2024 w Niemczech zbliża się wielkimi krokami, a Polska reprezentacja, jak to bywa w okresie przedturniejowym, przyciąga uwagę nie tylko kibiców, ale także twórców internetowych memów. Niestety, nie jest to uwaga, o której byśmy marzyli. Liczne kontuzje kluczowych zawodników, w tym Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego, stały się głównym tematem żartów i komentarzy, które obiegły internet w ostatnich dniach.

📢 TOP 20 cytatów Oresta Lenczyka. Legendarny trener odszedł mając 81 lat W grudniu trener Orest Lenczyk skończył 81 lat. W swej bogatej szkoleniowej karierze zdobył m.in. mistrzostwo Polski ze Śląskiem Wrocław w 2012 roku. Oto 20, naszym zdaniem najciekawszych cytatów urodzonego w Sanoku Lenczyka, który słynął ze swoich złotoustych wypowiedzi. Orest Lenczyk zmarł we wtorek, 11.06.2024.

📢 Znęcanie i molestowanie w prywatnym przedszkolu pod Legnicą. Sprawą zajęła się prokuratura Prokuratura Rejonowa w Legnicy wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się psychicznego i fizycznego oraz wykorzystywania seksualnego dzieci, do których miało dojść w oddziale przedszkolnym prywatnej szkoły w miejscowości pod Legnicą. Szczegóły poniżej. 📢 W Kronospanie w Strzelcach Opolskich maszyna wciągnęła 22-letniego pracownika. Mężczyzna zginął na miejscu Do tragicznego wypadku doszło na nocnej zmianie z wtorku na środę (z 11 na 12 czerwca). Życia mężczyzny nie udało się uratować.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 12.06.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 12.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 12.06 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 12.06.2024 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy!

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 12.06.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Punkty widokowe w przedwojennym Wrocławiu. Miasto widziane z góry robiło wrażenie! Wrocław to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miast w Polsce. Oferuje mnóstwo atrakcji, a wśród nich są wieże i punkty widokowe. Warto się na nie wspiąć, bo Wrocław z góry wygląda imponująco. Ale panorama Wrocławia wyglądała kiedyś zupełnie inaczej. Przed wojną zabudowa miasta była zupełnie inna. Zdarzały się jednak pojedyncze punkty, jak wieże ciśnień lub kościołów, skąd można było obejrzeć fantastyczne widoki. Zobaczcie przykłady!

📢 Jeziora i kąpieliska nieopodal Wrocławia. Nie trzeba jechać na Mazury, żeby popływać i powędkować Jeziora i kąpieliska nieopodal Wrocławia. Lato zbliża się wielkimi krokami, a to idealny moment, aby już pomyśleć o plażowaniu i wypoczynku nad wodą. Jeżeli nie macie swojego ulubionego miejsca - spieszymy z podpowiedzią. Oto najciekawsze miejsca na wodą we Wrocławiu i okolicy. 📢 W południe we Wrocławiu zawyją syreny. Strażacy włączą je w geście solidarności ze zmarłym żołnierzem Państwowa Straż Pożarna, Polska Policja i Straż Graniczna poinformowały, że 12 czerwca (środa) w południe, w całym kraju mają zabrzmieć syreny samochodów. Będzie to hołd dla ś.p. sierżanta Mateusza Sitka, który został raniony nożem na granicy polsko-białoruskiej i zmarł. 📢 Zmarł Orest Lenczyk. Legendarny trener miał 81 lat Bardzo smutna wiadomość dotarła do nas we wtorek, 11 czerwca. W Krakowie w wieku 81 lat zmarł Orest Lenczyk. Legendarny trener zdobywał dwukrotnie mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków i raz ze Śląskiem Wrocław. Jego ostatnim pracodawcą w latach 2013 - 2014 było Zagłębie Lubin, które poprowadził w 30 meczach. Informację o śmierci podał jego były podopieczny z mistrzowskiego Śląska - Łukasz Gikiewicz.

📢 Wypadek w Marcinkowicach pod Wrocławiem. Ranne 4 osoby. Droga była zablokowana! We wtorek (11 czerwca) doszło do wypadku na 116 kilometrze drogi krajowej nr 94 - we wsi Marcinkowice pod Wrocławiem. Czołowo zderzyły się dwa pojazdy osobowe. 📢 Wysoki słup czarnego dymu nad wrocławskimi Partynicami. Płonęła wiata śmietnikowa, ale nie tylko. Strat jest więcej Po godz. 15 we wtorek (11 czerwca) mieszkańcy Partynic i Ołtaszyna zauważyli kłęby czarnego dymu, unoszące się w okolicy ul. Zwycięskiej. Na miejscu pracują strażacy. Udało nam się ustalić, co uległo pożarowi. Oprócz wiaty śmietnikowej i altany ogrodowej nadpaliło się auto pana Tomasza, który jest osobą niepełnosprawną i od ponad 30 lat jeździ na wózku. Można mu pomóc w internetowej zbiórce.

📢 Bunt we wrocławskim więzieniu. Osadzeni wzięli studentów jako zakładników, żądają uwolnienia swoich kolegów. Jest nagranie Podczas wizyty studentów w zakładzie karnym przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu, dochodzi do uwolnienia więźniów. Przemyconą bronią palną, terroryzują służbę więzienną i biorą studentów jako zakładników. Do akcji wkraczają antyterroryści. Co tam się dzieje?

📢 Remont 300-letniego pałacu. Powoli odzyskuje dawny blask! Elewacja w ciemnym różu, a w środku - przepiękne freski Ten dolnośląski pałac już od prawie 250 lat nie przechodził żadnej przebudowy. Z roku na rok niszczał coraz bardziej. W końcu gmina, z użyciem własnych środków, zabrała się za gruntowny remont, który zaczął się od odnowienia oryginalnych tynków i sztukaterii oraz przywrócenia historycznej elewacji w ciemnym różu. Prawdziwy skarb kryje się jednak wewnątrz. Właśnie tam znajdują się przepiękne malowidła ścienne. Zobaczcie to! 📢 Wypadek przy przejściu dla pieszych we Wrocławiu. Rowerzystka potrącona przez samochód straciła przytomność We wtorek 11 czerwca po godzinie 17, na ulicy Gazowej we Wrocławiu samochód osobowy przy przejściu dla pieszych potrącił rowerzystkę. Po wypadku, młoda cyklistka była nieprzytomna. Karetką została zabrana do szpitala. O szczegółach przeczytajcie poniżej.

📢 Quorum we Wrocławiu nabiera kształtów. Jak idą prace nad drugim najwyższym budynkiem we Wrocławiu? Kompleks Quorum powstaje nad brzegiem Odry przy ul. Sikorskiego, w centrum Wrocławia. Inwestycja połączy funkcje usługowe, mieszkalne i biurowe. Jeden z wieżowców będzie drugim co do wielkości (zaraz po Sky Towerze) drapaczem chmur w mieście. Jak idzie budowa? 📢 Erik Exposito znalazł klub. Były zawodnik Śląska Wrocław będzie grał w Katarze. Pensja zdecydowanie wyższa Erik Exposito niedawno pożegnał się z kibicami Śląska Wrocław i ogłosił, że odchodzi z klubu. Teraz czas na nową przygodę na Półwyspie Arabskim. Hiszpański napastnik zdecydował się dołączyć do katarskiego zespołu Umm Salal SC. Jego pensja będzie zdecydowanie wyższa niż w Polsce.

📢 Rzadkie gatunki zwierząt widziane na Dolnym Śląsku! Wśród nich rysie, wilki, łosie i...niedźwiedź? W ostatnich miesiącach media społecznościowe coraz częściej obiegają zdjęcia i filmy z przedstawicielami rzadkich gatunków zwierząt w roli głównej, które coraz chętniej podchodzą pod gospodarstwa domowe w poszukiwaniu pożywienia. Kogo można było spotkać na Dolnym Śląsku w ostatnim czasie? Sprawdź!

📢 Najprzystojniejsi piłkarze mistrzostw Europy w piłce nożnej. Poznaj subiektywny ranking przystojniaków, którzy pojawią się na Euro 2024 Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski? Mają swoje fanki, ale uwagę pań zwracają inne nazwiska! Zbliża się 17. edycja Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Na stadionach i przed telewizorami zasiądą fani tego sportu, by kibicować swoim drużynom. Ale nie tylko aspekt sportowy ma znaczenie. Zobacz, na kim warto zawiesić oko. Wybraliśmy najprzystojniejszych piłkarzy Euro 2024. 📢 Wstrzymany ruch pociągów we Wrocławiu. Przy torach kolejowych znaleziono niewybuch Według ustaleń "Gazety Wrocławskiej", na Kuźnikach we Wrocławiu przy torach kolejowych znaleziono niewybuch. Ruch pociągów przejeżdżających przez stację Wrocław Kuźniki został wstrzymany. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Wypadek tramwaju i autobusu we Wrocławiu. Kierowca chwilowo "utracił koncentrację" W poniedziałek (10 czerwca) na Trasie Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór doszło do zderzenia autobusu z tramwajem. Jaka była przyczyna tego wypadku? Przeczytajcie poniżej, co mówi MPK.

📢 Szczęściarz z Wrocławia wygrał w Lotto. Puścił los na chybił trafił w galerii handlowej, będzie dostawał pieniądze przez 20 lat! W poniedziałkowy (10 czerwca) wieczór główna wygrana Ekstra Pensji Lotto padła we Wrocławiu. Szczęśliwiec będzie dostawał na konto 5000 złotych, wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. 📢 Sprawdziliśmy, ile kosztują reprezentanci Polski na EURO. „Lewy” poza ścisłą czołówką Pieniądze co prawda nie grają, ale w przypadku wartości piłkarzy dają pewien podgląd na siłę poszczególnych drużyn. Portal Transfermarkt wycenia reprezentację Polski na EURO 2024 na 210,3 mln euro. Którzy piłkarze kadry Michała Probierza są najbardziej wartościowi? Kliknij „zobacz galerię” i przekonaj się sam! Co ciekawe, w ścisłej czołówce nie ma Roberta Lewandowskiego.

📢 Pijany burmistrz Chocianowa za kierownicą porsche spowodował wypadek. Miał 2,6 promila alkoholu we krwi! | NAGRANIE Policja zatrzymała kierowcę, który spowodował wypadek w Lubinie. Siedząc za kierownicą swojego porsche, uderzył w tył auta stojącego na światłach, a następnie odjechał. Według naszych ustaleń, to burmistrz Chocianowa, 39-letni Tomasz K. Zobaczcie nagranie! 📢 Tak kiedyś wyglądało Sępolno i Wielka Wyspa. Historyczne zdjęcia osiedla i okolic sprzed II wojny światowej Osiedle Sępolno przez większość swojej historii było podwrocławską wsią. Dopiero w 1924 roku zostało włączone w granice Wrocławia pod niemiecką nazwą Zimpel. Jak wyglądało w tamtym okresie? Które budynki przetrwały do dzisiaj, których już nie ma? Zapraszamy do podróży po przedwojennym Sępolnie i okolicach. Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii. 📢 Przyszła Miss Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? Najpiękniejsza sportsmenka świata Alica Schmidt z kwalifikacją na igrzyska Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się dopiero 26 lipca 2024 roku. Dopiero wtedy zostaną rozdane medale, ale niektórzy twierdzą, że Miss Igrzysk jest już znana. To Niemka Alica Schmidt, która uznawana jest za najpiękniejszą sportsmenkę świata. Piękna lekkoatletka zdobyła już olimpijską kwalifikację. Zobaczcie nowe zdjęcia pięknej sportsmenki!

📢 Zalew Radkowski już otwarty po remoncie. Z jakich atrakcji można tam korzystać? Zobacz zdjęcia Na otwarcie Zalewu w Radkowie po kapitalnym remoncie czekali mieszkańcy pobliskich miejscowości i całego Dolnego Śląska. Prace trwały 2 lata i kosztowały 5 mln zł. Oficjalne otwarcie 22 czerwca, ale już można z niego korzystać. 📢 Apartamentowiec Czysta 4 koło Renomy gotowy. Powstał w miejscu wyburzonej galerii Na Czystej. Zobaczcie zdjęcia Zaledwie dwa lata temu stała tam Galeria na Czystej. Dziś znajduje się tam nowy 7-piętrowy apartamentowiec. Ile kosztują tam mieszkania, na jakie udogodnienia mogą liczyć przyszli mieszkańcy - przeczytajcie poniżej. Zdjęcia obejrzycie w galerii. 📢 Koszmar mieszkańców bloku we Wrocławiu. Po pożarze od tygodni są odcięci od prądu i wody Po pożarze samochodu w garażu podziemnym bloku przy ul. Słonimskiego we Wrocławiu, budynek został całkowicie odcięty od prądu, kanalizacji i wodociągów. Brak podstawowych mediów to gehenna dla mieszkających tam osób. Od ponad 2 tygodni skazani są na korzystanie z podstawionych toi toi i gotowanie na kuchenkach gazowych. Rozgoryczeni pytają: dlaczego to wszystko tak długo trwa?

📢 Dopiero co zakończył się remont Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu i... będzie kolejny! Sobotnie (8 czerwca) otwarcie Bastionu Sakwowego nie oznacza końca prac nad tym zabytkiem. Miasto otwarcie mówi, że dokonana rewitalizacja była pierwszym z trzech zaplanowanych etapów. Co i kiedy jeszcze się zmieni? Przeczytajcie poniżej. 📢 Tabela medalowa mistrzostw Europy w lekkoatletyce 2024 Rzym [KLASYFIKACJA, 10.06]. Rekord Polski Kaczmarek! Tabela medalowa mistrzostw Europy w lekkoatletyce 2024 - RZYM [KLASYFIKACJA - poniedziałek, 10.06.2022]. Dwa kolejne medale zdobyli Polacy w poniedziałek na lekkoatletycznych ME w Rzymie. Złoto wywalczyła Natalia Kaczmarek na 400m bijąc rekord Polski Ireny Szewińskiej. Srebro zdobyła w rzucie młotem Anita Włodarczyk 14 medali Polacy wywalczyli na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Monachium dwa lata wcześniej, w 2022 roku. To o dwa medale więcej niż cztery lata wcześniej w Berlinie. W tej chwili w Rzymie (ME 2024) mamy sześć medali i zajmujemy czwarte miejsce w klasyfikacji medalowej (AKTUALIZACJA: 10.06, godz. 23:01).

📢 Śląsk Wrocław, transfery: Czterech nowych piłkarzy blisko Śląska Wrocław. WKS na dniach ogłosi od dwóch do czterech wzmocnień Alen Mustafić nie jest już piłkarzem Śląska Wrocław. Klub nie skorzystał z opcji wykupienia Bośniaka. W tym tygodniu WKS ogłosi co najmniej dwa, a może nawet cztery nowe transfery. Jednym z nich ma być 23-letni napastnik Junior Eyamba z rezerw Young Boys Berno. 📢 Więcej seksu! Jak kochają się Polacy? Najlepiej pokazują to MEMY o seksie. Zobaczcie - są genialne! Jak kochają się Polacy? Odpowiedzi na to pytanie szukają naukowcy, regularnie prowadzący badania i publikując raporty. Z ostatniego "Narodowego Raportu o Seksualności 2024" wynika, że ze swojego życia seksualnego zadowolonych jest tylko 46 proc. Polaków. Doskonale ilustrują to MEMY, które mówią o oczekiwaniach, marzeniach, rzeczywistości i rozczarowaniach w tym temacie. Oczywiście na wesoło. Zobaczcie najlepsze w naszej galerii.

📢 Przyczepy kempingowe na sprzedaż. Zobaczcie najciekawsze oferty z Dolnego Śląska | ZDJĘCIA, CENY Wakacje tuż-tuż. Jeśli zamiast wczasów all inclusive czy wycieczki z biurem podróży wolicie jechać przed siebie, odpoczywać w dowolnie wybranych miejscach, być blisko natury i spać w swoich łóżkach, pomyślcie o kupnie przyczepy kempingowej. Są dużo tańsze niż kampery i wygodniejsze - można ją odpiąć i zwiedzać okolicę autem. Wybraliśmy dla was najciekawsze oferty przyczep kempingowych na sprzedaż z Dolnego Śląska. Ceny zaczynają się już od 6 tysięcy złotych. Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Zaginął Oskar Surus! 29-latek z Dzierżoniowa skontaktował się z bliskimi ostatni raz 7 czerwca Oskar Surus to 29-latek mieszkający na co dzień w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie nie kontaktował się z bliskimi od 7 czerwca.

📢 Mała Korea tuż pod Wrocławiem. Poczujesz się tutaj jak na przedmieściach Seulu. Zobacz, co tam można zjeść i kupić W Bielanach Wrocławskich nikogo nie dziwi widok koreańskich napisów w witrynach sklepów czy reklamy napojów z popularnymi gwiazdami muzyki z Seulu. To miejsce, gdzie Koreańczycy stanowią większość mieszkańców - nic dziwnego, skoro tutaj pracują. Jak wygląda ta "mała Korea" w Bielanach Wrocławskich? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Marsz Równości we Wrocławiu. Tłumy przemaszerowały przez stolicę Dolnego Śląska. Były hasła o związkach partnerskich i edukowaniu dzieci Wrocławski Marsz Równości zgromadził w sobotę (8 czerwca 2024) prawdziwe tłumy. Dopisała pogoda, podobnie zresztą jak frekwencja. Termin pochodu nie jest przypadkowy, bowiem od lat czerwiec jest Miesiącem Dumy społeczności LGBT+. Jak wyglądał tęczowy pochód we Wrocławiu? Kliknij w pierwsze zdjęcie i przejdź do galerii.

📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. To kres pewnej epoki Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu. 📢 Najpiękniejsza restauracja na świecie działa we Wrocławiu! Szyk, elegancja i ten powalający widok! Wnętrze zapiera dech Restauracja okrzyknięta najpiękniejszą na świecie znajduje się we Wrocławiu! To La Maddalena nagrodzona w międzynarodowym konkursie Muse Design Award w Nowym Jorku. Wyróżnienie przyznano "za styl, elegancję i wykorzystanie w wnętrzach bardzo szlachetnych materiałów". Zobaczcie, jak wygląda w środku!

📢 Tu są grzyby na Dolnym Śląsku. Choć mamy czerwiec, to zbiory są całkiem pokaźne Grzybobranie w czerwcu? Oczywiście, że tak. Jak się okazuje na Dolnym Śląsku jest już sporo miejsc, w których można znaleźć pierwsze grzyby. Może nie jest to jeszcze wysyp jak w najlepszych, jesiennych dniach, ale można się miło zaskoczyć. Zaprzyjaźnieni grzybiarze podpowiadają nam lokalizacje, w których znaleźli dorodne okazy. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii. 📢 Mała Szwajcaria na Dolnym Śląsku - Międzygórze. Zachwycająca wieś, którą koniecznie trzeba odwiedzić tego lata Ta niewielka, ale wyjątkowo piękna miejscowość położona jest na Dolnym Śląsku, tuż pod szczytem Śnieżnik. Skąd nazwa "Mała Szwajcaria"?. Wszystko dzięki pięknym willom i pensjonatom wybudowanym w stylu tyrolskim. Niedawno ta magiczna miejscowość oficjalnie została okrzyknięta mianem najpiękniejszej wsi na Dolnym Śląsku. O jaką wieś chodzi? Przeczytajcie poniżej.

📢 Wrocławianie na zdjęciach z końca lat 90. Zobacz jak się zmieniliśmy na przestrzeni prawie trzech dekad! [ZDJĘCIA] Nie tylko samo miasto ale także jego mieszkańcy zmienili się przez ostatnie 25 lat. Zobacz jak my, wrocławianie wyglądaliśmy i co robiliśmy pod koniec lat 90., a także jak przeobraziło się nasze miasto. Fredro, który padł ofiarą wandali, Poltegor czy parkowanie w niedozwolonych miejscach. To był Wrocław lat 90.! Zdjęcia pochodzą z archiwum Gazety Wrocławskiej i zostały wykonane przez naszych fotoreporterów. 📢 Memy o miastach Dolnego Śląska. Wrocław, Wałbrzych, czy Legnica to wyjątkowo wdzięcznym tematem do żartów Memy o dolnośląskich miastach potrafią bawić do łez. Nic dziwnego - absurdów nie brakuje we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Głogowie czy Lubinie. Oczywiście nie mogło też zabraknąć graficznych żartów np. o Jeleniej Górze. Słowem dzieje się! Internauci nie mają litości i punktują raz po raz kolejne miasta naszego regionu. Kliknij w zdjęcie i zobacz najlepsze memy o miastach Dolnego Śląska.

📢 Czacz - wioska skarbów. Tutaj każda niedziela jest handlowa. Zobacz jakie można upolować tu cymesiki Wieś Czacz to miejsce absolutnie wyjątkowe. Bibelotami, antykami, meblami i elementami wyposażenia domu i ogrodu handluje tu niemal każdy. I choć Czacz znajduje się w Wielkopolsce, to z Wrocławia dojedziemy tu w nieco ponad godzinę. Warto, szczególnie jeśli lubujecie się w eklektycznym stylu. 📢 Niecodzienny widok we Wrocławiu. Kierowca miejskiego autobusu postanowił zrobić nawrotkę na Kołłątaja. Mieszkańcy okrzyknęli go "drifterem" Zaskakującą decyzję podjął kierowca miejskiego autobusu linii 145, który w sobotę (8 czerwca) ocenił, że ul. Kołłątaja jest dobrym miejscem do zawracania. Internauci zgodnie przyznają, że pomyłka może się zdarzyć każdemu, jednak wybrane akurat tej ulicy nie było dobrą opcją. Pojazd zablokował przejazd z Dworca Głównego do Galerii Dominikańskiej. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Koncerty gwiazd za darmo na Dolnym Śląsku! Zobaczcie, kto, gdzie i kiedy zagra Nosowska, Chylińska, Organek, Smolasty, Michał Szpak, Viki Gabor i wielu innych znanych polskich wykonawców będzie można posłuchać i zobaczyć na żywo podczas zaplanowanych na czerwiec dni miast na Dolnym Śląsku. Wstęp jest darmowy! 📢 Światowy Dzień Bez Majtek - zobaczcie najśmieszniejsze MEMY o braku bielizny - bawią do łez internautów i nas! Światowy Dzień Bez Majtek to dość nietypowe święto, które co roku inspiruje internautów do tworzenia i dzielenia się memami pełnymi humoru i kreatywności. Zebraliśmy najśmieszniejsze i najbardziej popularne memy, które zdominowały internet w tym dniu. Zobacz, jak użytkownicy sieci celebrują Światowy Dzień Bez Majtek z przymrużeniem oka i ogromną dawką śmiechu! 📢 Sky Bridge 721: najdłuższy most wiszący na świecie. Zobacz cennik biletów w 2024 roku. Wyjątkowa atrakcja tuż obok Polski Sky Bridge 721 to wyjątkowy most w Czechach. Co go wyróżnia? Jest najdłuższym pieszym mostem wiszącym na świecie. Znajduje się w ośrodku Dolní Morava, znanym do tej pory m.in. z ogromnej wieży widokowej, nazywanej „ścieżką w chmurach”. Wiszący most w Czechach jest rozpięty pomiędzy dwoma sąsiadującymi szczytami i wisi na wysokości prawie 100 metrów! Jak wygląda Sky Bridge 721? Czy warto się tam wybrać i ile kosztują bilety w 2024 roku?

📢 Najseksowniejsza zawodniczka na świecie? Media okrzyknęły Niemkę, ale... tak wygląda Włoszka Sabbatini! Pamiętacie Alicę Schmidt, niemiecką sprinterkę, którą media szybko okrzyknęły "najseksowniejszą zawodniczką na świecie"? Wygląda na to, że Niemce urosła konkurentka. Włoszka Gaia Sabbatini ma 25 lat, 175 cm wzrostu, a na Instagramie obserwuje ją blisko 400 tys. osób.

📢 Stadion Olimpijski we Wrocławiu przed wojną - tak wyglądało Święto Sportu w 1938 roku (ARCHIWALNE ZDJĘCIA) Niemiecki Święto Gimnastyki i Sportu 1938 (Deutsches Turn- und Sportfest) było ostatnim dużym wydarzeniem, jakie przed wojną zorganizował Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen - organ zarządzającym sportem w III Rzeszy. Impreza odbyła się na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, ówczesnym Breslau, który nosił wtedy imię Hermanna Göringa.

Zobaczcie, jak to wydarzenie wyglądało w przedwojennym Wrocławiu. 📢 Zaginęła 15-letnia Nadia z wrocławskiego Ołbina. Rodzina prosi o pomoc w odnalezieniu nastolatki Trwają poszukiwania Nadii Potkowskiej z Wrocławia. W piątek (9 lutego) 15-latka wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Rodzina nie ma kontaktu z dziewczyną od blisko 10 dni. Jeśli wiecie, gdzie może przebywać, zawiadomcie policję. 📢 Miasteczko portowe pod Wrocławiem. Piękna plaża, kajaki, pyszne ryby. Fantastyczne miejsce, jak na wakacjach! [ZDJĘCIA] Dni coraz cieplejsze, więc ciągnie nas nad wodę. Polecamy przepiękne miejsce, w którym poczujecie się, jak nad morzem. Miasteczko Portowe w Urazie leży tylko 20 km od centrum Wrocławia, jest tam plaża, wypożyczalnia kajaków i motorówek, wędzarnia ryb i tawerna. Można spędzić czas aktywnie albo poleżeć na jednej z uroczych plaż Zalewu Prężyckiego w przepięknym otoczeniu przyrody. Wybierzcie się tam koniecznie!

📢 Na Dolnym Śląsku jak na Malediwach. Zobaczcie to wyjątkowe miejsce z klimatem [ZDJĘCIA] Może to nie do końca Malediwy, ale właściciele bardzo się starają. Bambusowe parasole, pyszna ryba, a przede wszystkim niesamowity klimat znajdziecie w Gospodzie Bagienko w Raszówce pomiędzy Legnicą i Lubinem. Tu możesz sam złowić rybę, którą usmaży kucharz i zjeść ją na romantycznej wysepce na środku stawu. Zobaczcie jak rozwinęło się to miejsce tworzone przez ludzi z pasją. 📢 Plaża jak na Hawajach, choć jest niecałą godzinę jazdy z Wrocławia Palmy, złoty piasek, leżaki, słomkowe parasole - takie widoki znajdziemy niespełna godzinę jazdy z Wrocławia. To plaża w podlegnickich Kunicach. Obiekt w ciepłe wiosenne i wakacyjne dni przyciąga tłumy gości z całego województwa.

