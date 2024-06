Rzadkie gatunki zwierząt widziane na Dolnym Śląsku! Wśród nich rysie, wilki, łosie i...niedźwiedź?

- Widziałem przechodzącego niedźwiedzia obok mojej działki! Poszedł na północ. Było już po zmroku, ale nadal można było zobaczyć jego rozmiar. Początkowo myślałem, że to dzik i próbowałem go wypłoszyć dmuchawą do liści, ale gdy zbliżyłem się do niego na nie więcej, jak 5 metrów, nie miałem już wątpliwości. To był olbrzymi niedźwiedź - pisze do nas mieszkaniec Ramiszowa, wioski położonej w gminie Długołęka, w pobliżu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.