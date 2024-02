Wrocławska ulica służy jako odwodnienie. Koszmar mieszkańców. Urzędnicy: Są inne priorytety!

Jak stan ul. Gostyńskiej przekłada się na życie codzienne około 100 mieszkających przy niej ludzi? "Jest gorzej, niż źle" – komentują i zaznaczają, że w domach mieszkają głównie seniorzy i rodziny z dziećmi. Są też osoby niepełnosprawne.

- Droga, jaka jest, każdy widzi. Są dziury, jest błoto. Moja mama jest osobą niepełnosprawną, porusza się o kuli. Gdyby chciała przejść dalej, potrzebny jest wózek inwalidzki. To pierwszy z kłopotów. Dwa: jest niebezpiecznie, ślisko dla dzieci idących do szkoły. Po trzecie: proszę sobie wyobrazić jaki latem tu jest kurz, jak to wszystko wysycha… Ulica nie ma oświetlenia, ani jednej latani. To kwestie estetyczne i bezpieczeństwa. Najistotniejszym problemem tej drogi jest kwestia wody. Deszcze ostatnio są intensywne. W trakcie godziny napełnia nam się niecka przed domem. Próbowaliśmy ją zasypywać, ale to nic nie daje. To kałuża 5 na 5 metrów, o głębokości do kostek. Problem zwiększa dodatkowo glina, która jest pod drogą. Woda nam wychodzi w domu w piwnicy, od środka. Mamy dodatkowe studnie, które zbierają wodę z rynien i ulicy. Po godzinie są już napełnione, cały czas chodzą 3 pompy, żeby zabezpieczyć dom - mówi Marta Jasińska, mieszkająca przy ul. Gostyńskiej wspólnie ze swoimi rodzicami.