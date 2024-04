Ferencvaros ma być sponsorowany przez rosyjski Gazprom. Zgoda kibiców Śląska romansuje z rosyjskim gigantem

Gazprom zainwestuje w Ferencvaros?

Rząd uważanego za prorosyjskiego polityka Viktor Orbana podkreśla, że chce utrzymywać bliskie relacje gospodarcze i sportowe z Rosją. W połowie kwietnia minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto stwierdził, że sport i politykę należy „wyraźnie oddzielić”, a rosyjscy sportowcy powinni być dopuszczeni do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Gazprom był w przeszłości m.in. sponsorem Ligi Mistrzów oraz znanego niemieckiego klubu Schalke 04 Gelsenkirchen. Po inwazji Rosji na Ukrainę europejscy partnerzy anulowali jednak kontrakty z rosyjskim państwowym koncernem energetycznym, w tym także Schalke, mimo iż spowodowało to w klubie z Zagłębia Ruhry spore problemy finansowe.

Ferencvaros jak dotąd nie skomentował doniesień medialnych. Nowy sponsor ma zostać ogłoszony w ciągu kilku tygodni - twierdzi węgierska prasa.

W tym sezonie Ferencvaros, czyli najbardziej utytułowany węgierski klub piłkarski, po raz szósty z rzędu zdobył mistrzostwo kraju. Łącznie najwyższe miejsce w tabeli zajmował 35 razy. Zespół wyszedł też w tym sezonie z grupy w rozgrywkach Ligi Konferencji, by w barażach 1/8 finału uznać wyższość greckiego Olympiakosu Pireus.

W Ferencvarosie grało w przeszłości wielu piłkarzy znanych z polskich boisk. Był to m.in. były stoper Śląska Wrocław Lasza Dwali, ale postać gruzińskiego obrońcy to nie jedyne, co łączy ten węgierski klub ze Śląskiem Wrocław. Kibice obu stron od kilku lat mają tzw. zgodę. Wspierają się nawzajem, kibice z Wrocławia pojawiają się na meczach Ferencvarosu, a członkowie zorganizowanej grupy kibiców z Budapesztu przyjeżdżają na mecze WKS-u w Polsce. Ostatnio byli na spotkaniu z Legią w Warszawie, o czym świadczy wywieszona na sektorze zajmowanym przez fanów gości flaga.