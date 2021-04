Wrocław: Kontrola CBA w miejskiej spółce. Co ustalili agenci?

CBA nie zarzuca jednak, że celowo rozbito zamówienie na dwa mniejsze. Takie ustalenie mogłoby być podstawą do wszczęcia śledztwa, a żadne zawiadomienie nie zostało złożone. Prezes ARAW Magdalena Okulowska tłumaczy nam, że konieczność złożenia drugiego zlecenia pojawiła się już po zrealizowaniu pierwszego. Stąd nie ma mowy o celowym podziale zleceń by obejść ustawowe przepisy.

Pierwszy projekt to akcja promocyjna dla mieszkańców Wrocławia, którzy w naszym mieście płacą podatki. Oferuje m.in. tańsze bilety do różnych miejskich atrakcji czy promocyjne ceny biletów MPK. Dwa różne zlecenia, na obsługę systemu, dostała bez przetargu ta sama firma. Każde z nich opiewało na kwotę niższą niż równowartość 30 tysięcy euro. Dlatego każde można było zlecić bez przetargu. Oba zlecenia razem to już suma wyższa od wspomnianej kwoty.

Firma obsługująca „Wrocławską Bazę Miejsc i Wydarzeń” co roku dostawała zlecenie z agencji. Każde na kwotę poniżej ustawowego progu 30 tysięcy euro. Również tutaj nie stwierdzono złamania prawa. Prezes Okulowska tłumaczy, że firma stworzyła oprogramowanie do bazy miejsc i wydarzeń a potem co roku dostawała zlecenie na jej informatyczną obsługę. Była wybierana w zapytaniu ofertowym. Co roku były wysyłane zapytania ofertowe do minimum trzech firm. I co roku zlecenie różniło się.

CBA: Nieprecyzyjne kryteria oceny ofert

Kontrola wykazała też nieprawidłowości dotyczące przetargu na promocję „wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w kraju i za granicą”. Nieprecyzyjne kryteria oceny ofert, co uniemożliwiło ich obiektywną ocenę – stwierdza CBA. Poza tym po wykonaniu zlecenia nie powstał raport, który miał być podstawą do rozliczenia z wykonawcą.

Efekty kontroli? Nie ma żadnych zawiadomień do prokuratura ani wniosków o kary dyscyplinarne. - Kontrola obejmowała lata 2014-2020 – mówi Magdalena Okulowska. - Jeszcze w jej toku przeprowadzono w spółce szereg zmian organizacyjnych i regulaminowych, a także szkoleń, aby uniknąć błędów technicznych, proceduralnych czy związanych z zabezpieczaniem dokumentacji. Prezes dodaje, że w 2020 roku już żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono.