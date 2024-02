Policja weszła do urzędu gminy Długołęka i zabezpieczyła laptopy. Fałszowanie dokumentów przy przetargu na 10 mln zł?

Śledztwo, które podjęła prokuratura, dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Kiełczów w gminie Długołęka. Na to zadanie lokalny samorząd przeznaczył kwotę 11 milionów złotych.

Sfałszowane dokumenty i unieważniony przetarg

Gmina otworzyła przetarg, którego warunki spełniły dwie firmy: Stegra oraz Hydro-Tap. Pierwsza z nich przedstawiła ofertę o zaskakująco niskich cenach piasku kopanego i utylizacji gliny oraz gruzu. To wzbudziło podejrzenie drugiego oferenta. Zaniepokojony, doświadczony przedsiębiorca z Hydro-Tap, postanowił sprawdzić tą nietypową propozycję konkurencji. Okazało się, że przedłożyła ona do przetargu fałszywe dokumenty! Firma sfabrykowała podpis i pieczątkę kopalni, żeby obniżyć ceny materiałów.

- To działanie niezrozumiałe, ponieważ druga firma, spełniająca procedury, ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami, powinna wygrać przetarg. Co ciekawe, zaproponowała cenę zaledwie o 52 tys. zł wyższą niż Stegra. To niewiele więcej w kontekście 10-milionowej inwestycji. Dlaczego zatem przetarg unieważniono? – zastanawia się Przemysław Poroszewski, radny gminy Długołęka .

Drugi przetarg, drugie fałszerstwo, drugie zawiadomienie do prokuratury

- Dlaczego mimo dwóch zawiadomień samorząd to zrobił? Gdzie tu jest sens? Mówimy przecież o środkach publicznych. Jak można zgłaszać firmę, że fałszuje dokumenty, po czym ta firma wygrywa przetarg. A to nie jedyny przetarg wygrany przez firmę w tej gminie – dodaje radna.

Ostatecznie dochodzi do kuriozalnego wręcz przebiegu wydarzeń. 13 lipca gmina złożyła drugie zawiadomienie do prokuratury w sprawie sfałszowania dokumentów referencyjnych w przetargu przez tę samą firmę - Stegra. A już pięć dni później - 18 lipca - podpisuje umowę ze Stegrą na realizację przedsięwzięcia!

Daty mają tu znaczenie

Nie do końca. Później wyszło na jaw, że wysłane pocztą zgłoszenie gminne do prokuratury na firmę Stegra, dotarło do organu ścigania dopiero 30 sierpnia. Jak to się stało, że szło od 13 lipca do 30 sierpnia? Urząd na piśmie umieścił datę 13 lipca, ale… nie wiadomo kiedy wysłał.

- Podczas sesji rady gminy dopytywałam, kiedy pismo wpłynęło do prokuratury. Urzędnik zapewnił mnie, że mecenas złożył je 14 lipca. Coraz więcej spraw tu się nie zgadza. Informację z gminy nie są nam ujawniane. Urzędnicy utrudniają nam pracę i przeciągają sprawę. Dostaję odpowiedzi w stylu: „zasadnym wydaje się nie odpowiadać na pytanie” – przekazuje Anna Romek

Prokuratura jednak rozpoczęła śledztwo po zgłoszeniu sprawy przez właściciela Hydro-Tap. Radni próbują walczyć z przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji. Gmina zasłania się, że przestrzega wszystkich przepisów nakazanych prawem, zaś zapis o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji może być tylko dobrą wolą gminy.