Młodzieżowe Centrum Sportu – kluby piłkarskie we Wrocławiu. Chodzi o podwyżkę cen za wynajem boisk. Koszty spadną na rodziców

– Ale to nie koniec. Trawa z rolki 3300 zł. Ja się pytam: kiedy i skąd ona przyjechała? Bo dobrze pamiętam, że w tym okresie trawa była wycinana z płyty znajdującej się za jedną z bramek i stamtąd była "przeklejana" na główne boisko. "Serwis sprzętu agro"? Raz był naprawiony traktor i z tego co mi wiadomo, nie była to bardzo poważna awaria. Doposażenie, czyli właściwie co? Bo u nas nic nowego się nie pojawiało. Farba do malowania linii za 4 tys.? Całe boisko można by za to pomalować, ani źdźbła zielonego nie zostawić. Każdy może sprawdzić w internecie, jakie są ceny i jaka jest wydajność takich preparatów – kontynuuje prezes Polonii.