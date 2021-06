Wotum zaufania dla prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Radni zdecydowali!

Prezydent prezentując „Raport o stanie miasta za 2020 rok”, chwalił się inwestycjami, m.in. budową tramwaju na Nowy Dwór, Popowice, remontem mostów Pomorskich, przebudową Obornickiej, czy budową hali sportowej przy Racławickiej i aquaparku na Brochowie. Przypomniał też, że do użytku oddano m.in. nowy żłobek przy ul. Sygnałowej, przedszkole przy ul. Jackowskiego. Uwzględniając wkład do miejskich spółek na cele inwestycyjne miasto na inwestycje w 2020 roku przeznaczyło łącznie 758 mln zł.

Jacek Sutryk jednocześnie przypomniał, że pandemia wymusiła na wszystkich zmianę planów i przeszeregowanie priorytetów. Na ograniczenie skutków pandemii wydano z budżetu miasta ponad 100 mln zł. To pomoc dla szpitali na zakup sprzętu czy karetek, wsparcie miejskich służb czy prowadzenie szkół w rygorach sanitarnych – mówił prezydent. – Wprowadziliśmy również jeden z pierwszych programów pomocowych dla lokalnych przedsiębiorców, zwalniając ich z czynszu i podatku od nieruchomości. To łączna pomoc wysokości ponad 20 milionów złotych. Tę pomoc kontynuujemy również w bieżącym roku - podkreślił Jacek Sutryk. Oprócz pandemii, miasto zanotowało straty w dochodach z PIT w efekcie obniżenia podatku do 17 proc. oraz zwolnienia z PIT osób do 26. roku życia. To ok. 150 mln zł ubytku w miejskich dochodach.

Radni nie zostawili na prezydencie suchej nitki

Podczas gdy radni Forum Jacka Sutryka Wrocław-Wspólna Sprawa wychwalali dokonania ratusza, opozycja nie zostawiła na rządzących suchej nitki. Michał Kurczewski, przewodniczący klubu PiS podkreślił, że prymat drastycznych podwyżek dla wrocławian nad oszczędnościami w urzędzie miasta jest tą częścią polityki prezydenta, z którą mamy bardzo istotny problem.