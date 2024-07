Woffinden z powodu kontuzji może opuścić ostatnie mecze fazy zasadniczej PGE Ekstraligi

Tai Woffinden w tym sezonie spisuje się znacznie poniżej oczekiwań kibiców i sztabu szkoleniowego Betardu Sparty. Średnia biegopunktowa Brytyjczyka w tym sezonie PGE Ekstraligi wynosi 1,395, co daje mu dopiero 40. miejsce w rozgrywkach pod względem skuteczności. W ubiegły piątek w meczu z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa (54:36 dla Betardu Sparty) w czterech startach zdobył cztery punkty.

W sobotę trzykrotny indywidualny mistrz świata brał udział w Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim. W swoim drugim starcie został wyniesiony do zewnętrznej przez Kaia Huckenbecka, zahaczył o dmuchaną bandę i z dużym impetem upadł na tor, kilkukrotnie uderzając głową o podłoże. Woffinden na chwilę stracił przytomność, a karetka zabrała go na badania do pobliskiego szpitala. Tam wykazano złamanie łokcia, nie potwierdziły się podejrzenia urazów głowy i kręgosłupa.