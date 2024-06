Memy przed EURO 2024. Szpital w reprezentacji. „A może trzeba powołać Olisadebe?”

Polska drużyna narodowa przystępuje do Euro 2024 w cieniu licznych kontuzji, które znacząco wpłynęły na skład. Arkadiusz Milik, który miał być jednym z liderów ofensywy, nie weźmie udziału w turnieju. Z kolei Robert Lewandowski, kapitan i najlepszy strzelec drużyny, opuści pierwszy mecz z Holandią z powodu urazu. Na liście kontuzjowanych znaleźli się również Paweł Dawidowicz i Karol Świderski. Ta plaga kontuzji stała się inspiracją dla licznych memów, które błyskawicznie zaczęły krążyć w mediach społecznościowych.

Jednym z najpopularniejszych memów jest zdjęcie z przychodni lekarskiej, gdzie zamiast typowych pacjentów, widzimy piłkarzy polskiej reprezentacji czekających na wizytę.

Chociaż memy często mają na celu podkreślenie problemów, to są również źródłem wsparcia i poczucia jedności wśród kibiców. Internetowi twórcy nie tylko śmieją się z pecha drużyny, ale także wyrażają nadzieję na to, że mimo przeciwności, polscy piłkarze będą walczyć do końca i dadzą z siebie wszystko.