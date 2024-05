We Wrocławiu nagle zniknie prawie połowa taksówek? 49 proc. licencji na przewozy straci ważność. Co to oznacza?

- Regularnie współpracujemy z pośrednikami zatrudniającymi kierowców (np. Uber, Bolt czy korporacje taksówkarskie) tak, by mieli oni świadomość, którzy kierowcy przeszli weryfikację. To informacje dotyczące kierowców. Natomiast we Wrocławiu weryfikujemy też same pojazdy. Robimy to programem "Legalna Taksówka/Legal Taxi" - wyjaśnia Tomasz Sikora.