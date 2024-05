Tak wyglądają wraki aut po wypadkach drogowych. Pokazali je nam wrocławscy policjanci

Jak należy zachowywać się na drodze, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych, a także co zrobić, kiedy już do wypadku dojdzie? Zapytaliśmy o to funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej we Wrocławiu, którzy pokazali nam także jak wyglądają wraki samochodów po wypadkach drogowych.