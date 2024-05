Warto spojrzeć na niebo nad Wrocławiem. Dziś w nocy pojawi się astro-duch! Sprawdź szczegóły Aneta Kolesińska

Warto spojrzeć czasem w niebo, nawet nad Wrocławiem można czasem dostrzec niezwykłe zjawiska. Dziś (16 maja) zobaczymy na niebie astro ducha wywołanego rakietą kosmiczną. Co jeszcze będzie się działo na letnim niebie?

Choć we Wrocławiu czasem trudno o piękne widoki gwiazd na niebie, wciąż można oglądać wiele zjawisk astronomicznych, nawet z własnego balkonu. Dziś 16 maja, będzie specjalny powód by spojrzeć w górę. Co zobaczymy na niebie?