W Przesiece na Dolnym Śląsku zakwitły japońskie wiśnie. Wyglądają i pachną obłędnie. Możne je podziwiać w Siruwii - Małej Japonii Alina Gierak

Szpalery różowych, kwitnących japońskich wiśni wyglądają i pachną obłędnie. Nie trzeba jechać do Japonii, by je podziwiać. Wiśnie zakwitły w Siruwii - Małej Japonii w Przesiece na Dolnym Śląsku. Jeszcze tu nie ma tłumów. Przyjedźcie teraz, by świętować Sakura Hanami. To japońska tradycja oglądania i podziwiania kwitnących wiśni japońskich, która liczy kilkaset lat. Łączy się z rodzinnymi spotkaniami, piknikami i radosną atmosferą. Sprawdźcie jak dojechać do Siruwii, ile kosztują bilety i gdzie zostawić samochód.