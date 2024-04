Oszałamiający pokaz kwitnącej wiśni w parku Szczytnickim. Aleja sakur to namiastka Japonii we Wrocławiu Remigiusz Biały

Kwitnąca wiśnia to niewątpliwy symbol Japonii. Aby zobaczyć ten niesamowity spektakl kolorów, nie trzeba wcale płynąć aż do Azji. Wystarczy pójść na spacer do parku Szczytnickiego, gdzie rośnie aleja Sakur. Drzewka do Wrocławia przywieźli sami Japończycy.