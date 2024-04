Tu poczujesz się jak w "Szogunie". Japońskie klimaty we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku: miejsca, smaki, wydarzenia Katarzyna Zimna

Jesteś fanem kultury japońskiej? A może dopiero chcesz ją poznać? Zainspirowani najnowszymi serialami: "Tokio Vice" i "Shogun", które można oglądać na platformach streamingowych, postanowiliśmy ci to ułatwić. Oto nasz przewodnik po miejscach związanych z Japonią we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Gdzie spróbować japońskiej kuchni, nauczyć się języka i władania samurajskim mieczem, poznać bliżej kulturę i obyczaje kraju kwitnącej wiśni? Sprawdź, przechodząc do galerii zdjęć.