Tysiące nowych roślin we Wrocławiu. Trwa zazielenianie Alei Wielkiej Wyspy

Kolejne drzewa przyjechały do Wrocławia ze szkółki spod Puław. Okazy zostaną posadzone na granicy Sępolna i Biskupina. To następne kilkadziesiąt sztuk, które trafią do gleby. W sumie drzew na AWW będzie blisko tysiąc. Nad zazielenianiem tej nowo otwartej inwestycji czuwa profesor Uniwersytetu Przyrodniczego Monika Ziemiańska. Oczkiem w głowie pani profesor jest aleja lipowa, która powstanie między ul. Olszewskiego i ul. Mickiewicza, na Sępolnie i Biskupinie.

- Będzie to piękny, zielony szpaler drzew trzech rodzajów lip: lipy drobnolistnej, lipy srebrnolistnej i lipy szerokolistnej. Te drzewa są dobierane specjalnie z polskiej i niemieckiej szkółki. Bardzo ładne, dorodne okazy, wyselekcjonowane przez panią profesor – mówi Krzysztof Świercz, rzecznik Wrocławskich Inwestycji, miejskiej spółki nadzorującej budowę Alei Wielkiej Wyspy.

Jednocześnie prowadzone są kolejne sadzenia krzewów. Łącznie będzie ich kilkanaście tysięcy. Pierwsze w ziemię poszły derenie rozłogowe, śnieguliczki białe, tawuły japońskie i szare, graby pospolite i róże okrywowe. Obsadzane są także elementy infrastruktury drogowej i około drogowej bluszczami.