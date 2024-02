Autostrada A4 pod Wrocławiem 70 lat temu to zupełnie inne miejsce. Ani jednego samochodu, ale... dużo rowerów! Zobacz

Można porównać obrazki ze starych zdjęć autostrady A4 do krajobrazu post apokaliptycznego lub atomowego. A to ze względu na pustynny charakter. Oprócz bezkresnych pól na starszych fotografiach to pustkami świeci także jezdnia autostrady. Nie ma tam niczego, ani jednego samochodu lub motocykla. Czasami może zdarzy się rower lub ich cały peleton, bo to było dobre miejsce do organizacji zawodów kolarskich.

Blisko 90 lat temu to ówczesny wódz hitlerowskich Niemiec wbił symbolicznie pierwszą łopatę na budowie pierwszego odcinka autostrady Rzeszy. Do 1939 roku w hitlerowskich Niemczech oddano do użytku około 4 000 kilometrów autostrad, w tym właśnie - we wrześniu 1936 roku odcinek Legnica - Wrocław.

Jednak nie były to czasy, gdy samochód osobowy był czymś powszechnym w użytkowaniu. I nawet w III Rzeszy, gdzie było ich nieporównywalnie więcej niż w Polsce to nieznane były korki, utrudnienia związane z natężeniem ruchu czy staniem na bramkach do kupienia winiety.