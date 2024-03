120-letnia zabytkowa willa na wrocławskich Karłowicach zrównana z ziemią. Co mówi rodzina byłego właściciela?

Zgodnie z uchwałą o MZPP ochroną konserwatorską miał zostać objęty Park Jana Kasprowicza, w którym znajdują się aleje drzew, ścieżki z przełomu XIX i XX wieku oraz budynek przy al. Kasprowicza 23, a także wzgórek widokowy z reliktami zabytkowej kamieniarki.

O ochronę dla całego osiedla wnioskowali niedawno radni z osiedla Karłowice-Różanka.

- Z osiedla zniknęła perła architektury, 120-letnia willa, wybudowana jeszcze na przełomie XIX i XX wieku. W sobotę, w godzinach porannych została praktycznie zrównana z ziemią. Jeszcze wczoraj był to zabytek, który cieszył oko. A przecież w kwietniu 2024 r. jako Rada Osiedla Karłowice-Różanka podejmowaliśmy uchwałę, wnioskując do miasta o ujęcie historycznego układu urbanistycznego w Karłowicach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Mam nadzieję, że prace ruszą do przodu nad objęciem ochroną tych zabytków, które jeszcze pozostały - mówi Małgorzata Burnecka z Rady Osiedla Karłowice-Różanka.