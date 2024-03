Niesamowita metamorfoza Młyna Maria! Piękny z zewnątrz, eleganckie wnętrza. Oto mieszkania na sprzedaż i wynajem Jerzy Wójcik

Apartament o powierzchni aż 95,12 m kw, na czwartym piętrze Młyna Maria można wynająć miesięcznie za kwotę 12 500 złotych.

Ten wyjątkowy wrocławski zabytek ma korzenie sięgające XIII wieku. Wówczas na wyspie Piasek istniał pierwszy drewniany młyn. Młyn Maria (zwany na przestrzeni dziejów także Klarą, Maciejem czy Arnoldem) przetrwał do naszych czasów. Choć w 1997, podczas powodzi, były plany by go wyburzyć! Już w XXI wieku niszczał przez lata, aż w końcu przeszedł gruntowną modernizację. Przebudowano go, zmieniając funkcję na mieszkaniową. W środku znalazło się ponad 100 mieszkań, od kawalerek po wielkie apartamenty. Wiele z nich jest dziś na wynajem czy też sprzedaż. Jak wyglądają? Zobaczcie wnętrza i metamorfozę Młyna Maria.