Tyle zostało z potężnego pałacu Stolbergów we Wrocławiu. Zabytek spłonął minionej nocy

Już po wybuchu pożaru, w mediach społecznościowych zaroiło się od spekulacji. Można powiedzieć, że internauci wydali już wyrok - to było podpalenie! Oczywiście, jak na razie, to "internetowe dochodzenie" nie ma nic wspólnego z faktami. Choć wersja z podpaleniem wydaje się prawdopodobna, to na razie nic na to nie wskazuje. Strażacy na pytania o przyczynę pożaru, odpowiadają, że jest zdecydowanie za wcześnie na wyrokowanie na temat przyczyn zaprószenia ognia!