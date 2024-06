Czy uda się dokończyć remont esplanady na Manhattanie? To już dwa lata opóźnienia

Do ukończenia remontu pozostała m.in budowa ścian pochylni od strony ronda. Ekipy remontowe wybudują też ostatnią część płyty w pobliżu pawilonu Diagnostyki (na tyłach, od strony sklepu Żabka). Po jej ukończeniu, pozostanie jeszcze ułożenie na nowej płycie specjalnej nawierzchni z żywicy oraz montaż balustrad ze stali nierdzewnej. Do końca remontu pozostało więc stosunkowo niewiele, choć pojawiły się następne problemy, jeszcze bardziej opóźniające budowę.

Z końcem czerwca we Wrocławiu zniknie kolejny rzemieślniczy biznes, prowadzony od 80 lat. Mowa o niewielkim sklepie i piekarni na osiedlu Gaj. Właścicielka zdradziła nam, dlaczego musi zamknąć swoje…

Robotnicy weszli na teren esplanady jeszcze w 2021 roku. Powinna ona być gotowa rok później, lecz tak się nie stało. Kolejne terminy były różne: wiosna i koniec 2023, połowa 2024. Przebudowa będącej w złym stanie technicznym części Manhattanu zaliczała opóźnienia m.in. z powodu wojny na Ukrainie, odpływu pracowników z firm wykonawczych, inflacji, zmiany projektu w zakresie wzmocnienia konstrukcji… Do tego wszystkiego doszedł czynnik związany z sytuacją we spółdzielni.

Katedra św. Jana Chrzciciela została bez organów. Trzeba je było zdemontować, bo przez najbliższe cztery lata będą remontowane. Koszt prac (na dziś) to prawie 16 milionów złotych. Organy do katedry…

- Naszą rolą w tym procesie była organizacja przetargu i czuwanie nad finansami i wydatkowaniem miejskich pieniędzy. Z tego obowiązku się wywiązaliśmy i wydatkowaliśmy już te środki zgodnie z przeznaczeniem. Chcemy, aby spółdzielnia dokończyła to zadanie, dzielimy się z przedstawicielami wiedzą i doświadczeniem, próbujemy negocjować między spółdzielnią, a wykonawcą, ale nie mamy z kim rozmawiać po stronie spółdzielni – mówi rzecznik ZDiUM.

- Na organizowane przez nas spotkania przychodziły różne osoby, które twierdziły, że reprezentują zarząd spółdzielni. Niestety żadne ustalenia z tych spotkań, nie były później realizowane przez spółdzielnię, co w efekcie spowodowało wstrzymanie prac na kilka tygodni – tłumaczy Jankowski.

W największej spółdzielni mieszkaniowej we Wrocławiu dochodzi do przedziwnych sytuacji. Kilka miesięcy temu odwołano prezesa i wiceprezesa, wybrano nowy zarząd, ale stara ekipa nie odpuszcza.…

Czy problem udało się rozwiązać? Dalsza perspektywa remontu jest obiecująca. Ustaliliśmy, że 21 czerwca do SM Piast wpłynęło postanowienie sądu, zakazujące odwołanemu zarządowi podawanie się za przedstawicieli spółdzielni. To zabezpieczenie na czas toczącego się postępowania.

Z informacji od wykonawcy wynika, że w ostatnim czasie spółdzielnia uregulowała część faktur i wznowił on prace po kilkutygodniowej przerwie. Prezes Kondrasiuk zapewnia, że spółdzielnia posiada środki umożliwiające finansowanie remontu. Według informacji wykonawcy, prace przy remoncie esplanady mają szansę zakończyć się jesienią tego roku. Koszt remontu esplanady to w sumie ponad 10 mln złotych, z czego ponad 6 milionów to środki publiczne, pochodzące z budżetu miasta.

Mieszkańcy Manhattanu nie mają lekko. Oprócz wieloletnich prac remontowych, problemem jest brak dostępu do garaży. Są zamknięte ze względu na toczącą się budowę.